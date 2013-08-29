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Tatlı Pizzacıklar Tarifi

Çocuklarınızı şımartacağınız tatlı pizzacıklar nasıl yapılır? Pratik tatlı pizzacıklar tarifi...
Tatlı Pizzacıklar Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardaı un

10 gram maya

1 su bardaı ılık su

4 tatlı kaşıı toz şeker

Bir tutam tuz



Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

2-3 dilim ananas

100 gram kiraz şekerlemesi


YAPILIŞI

Öncelikle mayayı ılık suda bekletip kabartın. Un ve tuzu karıştırıp geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın. Kabaran mayayı unun ortasına ekleyin. Toz şeker ve 1 çorba kaşığı ılık suyu ekleyip hamur yoğurun. 1 saat kadar dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Hamurları avucunuzun içinde yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın. Ortasını parmağınızla hafifçe oyun. Hamurların oyuk kısmına 2 cm'lik küp ler halinde doğranmış ananasları yerleştirin. Hamurları yalanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri iyice kızarana kadar pişirin.
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