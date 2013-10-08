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Tava Böreği Tarifi

Size ve ailenize layık tava böreği nasıl yapılır? Lezzetli tava böreği tarifi...
Tava Böreği Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

1 çorba kaşığı tereyağı

5-6 adet sosis

8-10 adet mantar

1 çorba kaşığı domates püresi

ya da salça

1 su bardağı süt

4-5 dal dereotu

YAPILIŞI

Sosis ve mantarları küçük kesin. Bir tavada tereyağını eritip sosis ve mantarları kavurun. Domates püresi ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Büyükçe bir tavayı yağlayıp yufkalardan birini, kenarları dışarıda kalacak şekilde tavaya yayın. Kalan yufkaları büyük parçalara ayırıp, sütle ıslatın. Islanmış yufkaların yarısını tavadaki yufkanın üzerine yerleştirin. Sosisli-mantarlı harcı yayın. Kalan ıslanmış yufkaları harcın üzerine yerleştirin. Tavanın kenarlarından sarkan yufkaları bohça gibi katlayarak böreğin üzerini kapatın. Ocakta ters düz ederek yufkanın üzeri pembeleşene kadar kadar pişirin. Üçgen dilimler çıkartarak sıcak servis yapın.
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