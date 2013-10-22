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Tava Böreği Tarifi

Size ve ailenize layık tava böreği nasıl yapılır? Lezzetli tava böreği tarifi...
Tava Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka, 2 adet yumurta

Yarım kahve fincanı fındık yağı

1 çay bardağı maden suyu

50 gram pastırma

100 gram lor peyniri

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, fındık yağı ve maden suyunu çırpın. Ayrı bir kapta iri doğranmış pastırma ve lor peynirini karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı sıvı yağ ile yağlayın. Yufkalardan birini kenarlardan taşacak şekilde tavaya yerleştirin. Yumurtalı harçtan yufkanın üzerine 2-3 çorba kaşığı gezdirin. Diğer yufkayı dörde bölün ve 1'inci parçayı tavaya serip, yumurtalı harçla ıslatın. Üzerine 2'nci parçayı yerleştirin ve pastırmalı iç harcı yayın. Kalan 2 yufka parçasını da aynı şekilde yerleştirin. Kenarlardan taşan yufka parçası ile böreğin üzerini kapatın. Kalan yumurtalı harcı üzerine gezdirin ve ocağın üzerinde, kısık ateşte önlü arkalı pişirin. Dilimleyerek, sıcak olarak servis yapın.
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