Tavada Mantı Böreği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2.5 adet yufka
150-200 gram kıyma
1/2 çay bardağı + 1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN:
1 çay bardağı çırpılmış yoğurt
1 diş dövülmüş sarmısak
1 çorba kaşığı tereyağı
pul biber
YAPILIŞI
Yarım çay bardağı sıvı yağı bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yufkaları iri parçalara bölün. Tavaya kalan sıvı yağı sürüp yufkaların yarısını dizin. Kıymalı harcı yayıp kalan parçaları koyarak üzerini kapatın. Ocağa oturtup her iki tarafını da çevirerek pişirin. Dilimleyip servis tabaklarına alın. Bir kasede sarmısak ve yoğurdu karıştırıp böreklerin üzerine gezdirin. Bir sos tavasında tereyağını eritip pul biber ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp böreğin üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.