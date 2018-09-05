Tavada Mantı Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarım çay bardağı sıvı yağı bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yufkaları iri parçalara bölün. Tavaya kalan sıvı yağı sürüp yufkaların yarısını dizin. Kıymalı harcı yayıp kalan parçaları koyarak üzerini kapatın. Ocağa oturtup her iki tarafını da çevirerek pişirin. Dilimleyip servis tabaklarına alın. Bir kasede sarmısak ve yoğurdu karıştırıp böreklerin üzerine gezdirin. Bir sos tavasında tereyağını eritip pul biber ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp böreğin üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.