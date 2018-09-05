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Tavada Mantı Böreği

Tavada Mantı Böreği
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2.5 adet yufka

150-200 gram kıyma

1/2 çay bardağı + 1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

tuz, karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı çırpılmış yoğurt

1 diş dövülmüş sarmısak

1 çorba kaşığı tereyağı

pul biber


YAPILIŞI

Yarım çay bardağı sıvı yağı bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yufkaları iri parçalara bölün. Tavaya kalan sıvı yağı sürüp yufkaların yarısını dizin. Kıymalı harcı yayıp kalan parçaları koyarak üzerini kapatın. Ocağa oturtup her iki tarafını da çevirerek pişirin. Dilimleyip servis tabaklarına alın. Bir kasede sarmısak ve yoğurdu karıştırıp böreklerin üzerine gezdirin. Bir sos tavasında tereyağını eritip pul biber ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp böreğin üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
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