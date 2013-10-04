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Tavuk Budu Böreği Tarifi

Hem çok lezzetli hem oldukça pratik tavuk budu böreği tarifi...
Tavuk Budu Böreği Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağ

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 çorba kaşığı krema

1 adet yufka

4 adet kemikleri alınmış tavuk budu

250 gram ıspanak

1 su bardağı mantar

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı susam

1 su bardağı mısır unu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk butlarını tuzlayıp, karabiber serpin. Tereyağ ile arkalı önlü kızartın ve soğutun. Bu arada ıspanağı incecik kıyıp, 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Küçük doğranmış mantar, rendelenmiş kaşar peyniri, krema, nişasta, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yufkayı dört parçaya bölün. Geniş tarafına tavuk budunu koyun. Tavuğun ortasına gelecek biçimde ıspanaklı karışımdan koyun. Yufkaları kalınca rulo yapın. Yumurtaları çırpın ve içine kalan sıvı yağı ilave edin. Tavuklu börekleri önce yumurtaya sonra susamlı mısır ununa bulayıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
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