Tavuk Budu Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk butlarını tuzlayıp, karabiber serpin. Tereyağ ile arkalı önlü kızartın ve soğutun. Bu arada ıspanağı incecik kıyıp, 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Küçük doğranmış mantar, rendelenmiş kaşar peyniri, krema, nişasta, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yufkayı dört parçaya bölün. Geniş tarafına tavuk budunu koyun. Tavuğun ortasına gelecek biçimde ıspanaklı karışımdan koyun. Yufkaları kalınca rulo yapın. Yumurtaları çırpın ve içine kalan sıvı yağı ilave edin. Tavuklu börekleri önce yumurtaya sonra susamlı mısır ununa bulayıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.