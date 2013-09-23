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Tavuklu Börek Tarifi

Doyurucu ve lezzetli tavuklu börek nasıl yapılır?
Tavuklu Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Üç buçuk su bardağı un

Bir buçuk su bardağı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı



Üzerine sürmek için:

Sıvıyağ



İçine:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet tavuk göğsü

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı ılık süt

Tuz

Kekik

Karabiber

1 diş sarmısak

YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın. Zeytinyağı ve suyu azar azar katarak, çok yumuşak bir hamur yapın. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatarak 30 dakika bekletin. Haşlanmış tavuk göğsünü didikleyin. Bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağını koyun. Tavuğu ekleyin. Üzerine halka doğranmış biberleri koyarak soteleyin. Kekik, karabiber, 1 diş ince doğranmış sarımsağı koyup, 1 çorba kaşığı un ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Üzerine 1 su bardağı ılık süt koyarak 5 dakika karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamuru 10 parçaya bölüp, her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın. Kenarlarından 1 cm boş bırakarak 8 parçanın üzerine yağ sürün. 4 parçayı üst üste koyup, yağ sürülmemiş parçayı üzerine ekleyin. Bu şekilde 2 tane 5'er katlı hamur elde edin ve hepsini elinizle (merdane veya oklava kullanmadan) açarak tepsi büyüklüğüne getirin. İlk 5 katı yağlanmış tepsiye yerleştirin ve kenarlarından 4-5 parmak sarkıtın. Tavuklu harcı tepsinin üzerine yayın. İkinci 5 katı da tavuklu harcın üzerine kapatın ve dıştan sarkan hamuru, şekil vererek içe doğru katlayın. Üzerine yağ sürün. 200 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirip, sıcak sıcak servis yapın.
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