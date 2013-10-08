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Tavuklu Kadayıf Böreği Tarifi

Hem doyurucu hem lezzetli tavuklu kadayıf böreği tarifi...
Tavuklu Kadayıf Böreği Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tereyağı

Yarım kg tel kadayıf

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 adet tavuk göğsü

2 adet domates

2 adet sivri biber

10 adet konserve mantar

1 çay kaşığı köri

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

su bardağı süt

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Erimiş tereyağı ile tel kadayıfı iyice harmanlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yarısını yayın. Diğer tarafta sıvı yağı bir tencereye alın ve kıyılmış sarımsağı kavurun. İnce kıyılmış tavuk göğsü, küp doğranmış domates ve sivri biber, tuz, karabiber ekleyip kavurmaya devam edin. Kısık ateşte kendi suyunu çekene kadar pişirin ve bir kenara alın. İçine kıyılmış mantar, köri ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ilave edip karıştırın. Tepsiye aldığınız kadayıfın üzerine yayın. Üzerini kalan kadayıf ile kaplayın. Kalan rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine birer su bardağı soğuk süt ve tavuk suyunu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.
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