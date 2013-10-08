Tavuklu Kadayıf Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Erimiş tereyağı ile tel kadayıfı iyice harmanlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yarısını yayın. Diğer tarafta sıvı yağı bir tencereye alın ve kıyılmış sarımsağı kavurun. İnce kıyılmış tavuk göğsü, küp doğranmış domates ve sivri biber, tuz, karabiber ekleyip kavurmaya devam edin. Kısık ateşte kendi suyunu çekene kadar pişirin ve bir kenara alın. İçine kıyılmış mantar, köri ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ilave edip karıştırın. Tepsiye aldığınız kadayıfın üzerine yayın. Üzerini kalan kadayıf ile kaplayın. Kalan rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine birer su bardağı soğuk süt ve tavuk suyunu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.