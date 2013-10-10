Tavuklu Mısırlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü, iki buçuk su bardağı su ile haşlayın. Tavuk suyunu soğumaya bırakıp, tavuğu iri iri didin. Öte yanda 1 yufkayı, fırça yardımı ile yağlayın. Diğer yufkayı üzerine koyup, onu da yağlayın. Yufkaları, mini fırın tepsisine alıp, tepsiye tam sığacak şekilde kenarlarını katlayın. 200 derece fırında, kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca, soğumuş tavuk suyunu üzerine gezdirin ve yumuşayıp suyu çekmesini bekleyin. Didiklenmiş tavuğa, tuz, karabiber ve mısır ekleyip karıştırın. Bu malzemeyi yufkanın ortasına yerleştirip, yufkayı rulo halinde sarın. Ruloyu, hafif yağlanmış tepsiye alın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin ve 200 derecede, kızarana kadar pişirin. Hafif soğuyunca dilimleyip servis yapın.