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Tavuklu Mısırlı Börek

Tadı damağınızda kalacak tavuklu mısırlı börek tarifi... Hayran bırakan tavuklu mısırlı börek nasıl yapılır?
Tavuklu Mısırlı Börek
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

2 adet yufka

1 çay bardağı zeytinyağı

İki buçuk su bardağı su

1 çay bardağı mısır konservesi

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı susam

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü, iki buçuk su bardağı su ile haşlayın. Tavuk suyunu soğumaya bırakıp, tavuğu iri iri didin. Öte yanda 1 yufkayı, fırça yardımı ile yağlayın. Diğer yufkayı üzerine koyup, onu da yağlayın. Yufkaları, mini fırın tepsisine alıp, tepsiye tam sığacak şekilde kenarlarını katlayın. 200 derece fırında, kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca, soğumuş tavuk suyunu üzerine gezdirin ve yumuşayıp suyu çekmesini bekleyin. Didiklenmiş tavuğa, tuz, karabiber ve mısır ekleyip karıştırın. Bu malzemeyi yufkanın ortasına yerleştirip, yufkayı rulo halinde sarın. Ruloyu, hafif yağlanmış tepsiye alın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin ve 200 derecede, kızarana kadar pişirin. Hafif soğuyunca dilimleyip servis yapın.
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