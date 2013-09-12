Tavuklu Sebzeli Börek Tarifi

Havucu rendeleyin. Biberleri doğrayın. Soya filizini incecik kıyın. Yapışmaz yüzeyli tavaya birer çorba kaşığı sıvı yağ ve soya yağını alın. Biberler ve soya filizini kavurun. Mantarları da incecik doğrayıp, küp doğranmış tavukla birlikte sebzelere ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Su, yumurta ve kalan soya yağını ayrı bir yerde karıştırın. Yufkaları düz bir zemine serin. Önce dörde, sonra bu dört parçayı da ikiye bölün. Üzerine yumurtalı sostan sürün. Yufkanın kalın tarafına sebzeli harçtan koyun. Kalın sigara böreği gibi sarın. Önce yumurta akına, sonra galeta ununa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip kızarana kadar pişirin. Böreklerin ortalarına boylamasına çizikler atıp, soya sosu ilave ederek servis yapın.