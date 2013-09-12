DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Tavuklu Sebzeli Börek Tarifi

Tavuklu Sebzeli Börek Tarifi

İki lezzetin birlikteliğinden doğan tarif tavuklu sebzeli börek nasıl yapılır?
Tavuklu Sebzeli Börek Tarifi
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet havuç

1 kase soya filizi

2 adet çarliston biber

1 adet kırmızı biber

6-8 adet mantar

3 çorba kaşığı soya yağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet tavuk göğsü

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

3 adet yufka

Galeta unu

Yumurta akı

1 çay bardağı soya sosu

Tuz

YAPILIŞI

Havucu rendeleyin. Biberleri doğrayın. Soya filizini incecik kıyın. Yapışmaz yüzeyli tavaya birer çorba kaşığı sıvı yağ ve soya yağını alın. Biberler ve soya filizini kavurun. Mantarları da incecik doğrayıp, küp doğranmış tavukla birlikte sebzelere ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Su, yumurta ve kalan soya yağını ayrı bir yerde karıştırın. Yufkaları düz bir zemine serin. Önce dörde, sonra bu dört parçayı da ikiye bölün. Üzerine yumurtalı sostan sürün. Yufkanın kalın tarafına sebzeli harçtan koyun. Kalın sigara böreği gibi sarın. Önce yumurta akına, sonra galeta ununa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip kızarana kadar pişirin. Böreklerin ortalarına boylamasına çizikler atıp, soya sosu ilave ederek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Otlu Börek Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN