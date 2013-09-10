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Tavuklu Sebzeli Rulo Börek Tarifi

Lezzetli çıtır çıtır tavuklu sebzeli rulo börek nasıl yapılır?
Tavuklu Sebzeli Rulo Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg haşlanmış tavuk

2 su bardağı bezelye-havuç karışımı

1 çay kaşığı tuz-karabiber karışımı

3 adet yufka



Islatmak için:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ



Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı haşhaş tohumu


YAPILIŞI

Süt, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Düz bir zemine yufkalardan birini serin. Yufkayı hazırladığınız karışım ile ıslatın. İkinci ve üçüncü yufkalara da aynı işlemi uygulayıp üst üste yerleştirin. Diğer tarafta haşlanmış tavuk etini didikleyin. Haşlanmış bezelye, havuç, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. İç harcı yufkaların üzerine yayın. Yufkaların kenarlarını içe doğru kapatıp rulo şeklinde sarın. Uzun ruloyu ortadan ikiye bölün. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Ruloları derin dondurucuda 1 gece bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Böreklerin dağılmaması için derin dondurucuda 1 gece bekletmek şarttır. Dondurucudan çıkartıp yumuşamadan hemen fırına vermek gerekir.
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