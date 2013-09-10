Tavuklu Sebzeli Rulo Börek Tarifi

Süt, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Düz bir zemine yufkalardan birini serin. Yufkayı hazırladığınız karışım ile ıslatın. İkinci ve üçüncü yufkalara da aynı işlemi uygulayıp üst üste yerleştirin. Diğer tarafta haşlanmış tavuk etini didikleyin. Haşlanmış bezelye, havuç, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. İç harcı yufkaların üzerine yayın. Yufkaların kenarlarını içe doğru kapatıp rulo şeklinde sarın. Uzun ruloyu ortadan ikiye bölün. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Ruloları derin dondurucuda 1 gece bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.