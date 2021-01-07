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Sofra Börekler-Çörekler ve Poğaçalar Taze soğanlı ve asma yapraklı börek

Taze soğanlı ve asma yapraklı börek

Kokusuyla bile mideleri şımartacak enfes bir lezzet...
Taze soğanlı ve asma yapraklı börek
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMUR İÇİN



3,5 su bardağı un



300 ml ılık su



1 çay bardağı Bizim Yağ Ayçiçek



3 yemek kaşığı (100 g) Bizim Yağ



2 çay kaşığı tuz



20 gram yaş maya



1 tatlı kaşığı toz şeker



İÇ HARCI İÇİN



3 yemek kaşığı (100 g) Bizim Yağ



10 adet taze soğan



40 körpe asma yaprağı


YAPILIŞI

Böreğin iç harcı için taze soğan ve asma yapraklarını temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayın. Bizim Yağ'ı tavaya alıp ısıtın. Soğan ve asma yaprağını ekleyip hafifçe kavurun. Geniş bir hamur yoğurma kabına unu eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın. Su, şeker, Bizim Yağ Ayçiçek, Bizim Yağ, tuz ve mayayı ekleyip 10 dakika yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp iki katı hacme ulaşana kadar mayalanmasını sağlayın. Hamuru ikiye bölüp ilk parçayı hafifçe yağlanmış tezgahta 2-3 mm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. Uzun olan kenarına hazırladığınız iç harcı yayın. Hamuru rulo şeklinde katlayın. İçine yağ sürülmüş tepsiye orta kısımdan sarmaya başlayarak yerleştirin. Diğer hamur bezesini de aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. 25 dakika bekletip tekrar mayalanmasını sağlayın. Üzerine Bizim Yağ sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. 15 dakika dinlendirip servis yapın.

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