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Trabzon Tel Peynirli Pide

Trabzon Tel Peynirli Pide
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150-200 gram Trabzon tel peyniri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Aldığı kadar su

tuz 1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yaş maya, toz şeker, tuz ve suyu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar su ilave edin ve yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında yarım saat dinlendirin. Dinlenmiş hamuru yuvarlak açın ve kenarlarını ince olacak biçimde içe doğru kıvırın. Kıyılmış tel peyniri ortasına yerleştirip, önceden ısıtılmış 280 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra üzerine tereyağı koyun ve sıcak servis yapın.
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