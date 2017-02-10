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Turna Yemişli Sebzeli Börek Tarifi

Sabah kahvaltısını güzelleştirmek için turna yemişli sebzeli börek nasıl yapılır?
Turna Yemişli Sebzeli Börek Tarifi
  • 6-8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kurutulmuş turna yemişi

2-3 yaprak lahana

2 adet pırasa,

2 adet havuç

1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

Yarım Türk kahvesi fincanı su

2 adet yufka,

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Yeteri kadar tuz ve karabiber



Turna yemişi sosu için:

1 su bardağı taze turna yemişi

Bir buçuk su bardağı su

1 çay bardağı elma suyu

2 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı bal 2 çorba kaşığı pekmez



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

1 Turna yemişli sos için turna yemişi ve suyu tencereye alıp kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Blenderden geçirip, tel süzgeç yardımıyla süzün. Elma suyu, elma sirkesi, bal ve pekmez ilave edip karıştırın.

2 İç malzeme için doğranmış lahana, pırasa ve havucu yarım kahve fincanı sıvı yağda soteleyin. Ocaktan almaya yakın turna yemişi ilave edip harmanlayın. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

3 Yufkaları üçgen şekilde kesip, 8 eşit parça elde edin. Her birini düz bir zemine yayın. Ayrı bir yerde kalan yarım kahve fincanı sıvı yağ ile yarım kahve fincanı suyu karıştırın. Bu karışımı yufkaların üzerlierine sürün. Lahanalı harcı yufkaların ortalarına pay edin. Hafif bol şekilde sigara böreği gibi sarın. Önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp kızgın sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Üzerine turna yemişi sosu gezdirip ılık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Turna yemişi sosunu uzun süre buzdolabında saklayabilirsiniz.
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