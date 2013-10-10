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Tuzlu Muffin

Tuzlu Muffin
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet sosis

20 adet yeşil zeytin

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

Aldığı kadar un

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Sosis ve zeytinleri doğrayın. Yumurtaları derin bir kapta yoğurtla birlikte çırpın. Sıvı yağ ve baharatları ekleyip tekrar çırpın. Rendelenmiş kaşar peynirini, doğranmış zeytin ve sosislerle birlikte karışıma ekleyip karıştırın.
Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına doldurun. Önceden
ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pembeleşene kadar pişirin. Daha sonra muffinleri kalıplardan çıkarıp sıcak olarak servis yapın.
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