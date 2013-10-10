Tuzlu Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet sosis
20 adet yeşil zeytin
2 adet yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
Tuz, karabiber, pul biber
Aldığı kadar un
1 çay kaşığı kabartma tozu
YAPILIŞI
Sosis ve zeytinleri doğrayın. Yumurtaları derin bir kapta yoğurtla birlikte çırpın. Sıvı yağ ve baharatları ekleyip tekrar çırpın. Rendelenmiş kaşar peynirini, doğranmış zeytin ve sosislerle birlikte karışıma ekleyip karıştırın.
Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına doldurun. Önceden
ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pembeleşene kadar pişirin. Daha sonra muffinleri kalıplardan çıkarıp sıcak olarak servis yapın.