Tuzlu Muffin

Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına doldurun. Önceden

ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pembeleşene kadar pişirin. Daha sonra muffinleri kalıplardan çıkarıp sıcak olarak servis yapın.

Sosis ve zeytinleri doğrayın. Yumurtaları derin bir kapta yoğurtla birlikte çırpın. Sıvı yağ ve baharatları ekleyip tekrar çırpın. Rendelenmiş kaşar peynirini, doğranmış zeytin ve sosislerle birlikte karışıma ekleyip karıştırın.