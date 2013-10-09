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Üç Renkli Börek Tarifi

Sofralarınızı ve çay saatlerinize renk katacak üç renkli börek tarifi...
Üç Renkli Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

200 gram margarin

1 kg ıspanak (sadece yaprakları)

3 adet havuç

300 gram pastırma

300 gram kaşar peyniri (dilimlenmiş)

1 adet yumurta sarısıı

YAPILIŞI

Margarinden 1 çorba kaşığı ayırıp, kalanını eritin ve yufkaları tek tek yağlayın. Kalan margarinin yarısında çok ince kıyılmış ıspanak yapraklarını kavurun. Diğer yarısında da rendelenmiş havucu kavurun. Bir yufkanın üzerine ıspanak yapraklarını yayın. Üzerine ikinci yufkayı serin. Onun da üzerine pastırmaları ve dilimlenmiş kaşar peynirlerini koyun. Üçüncü yufkayı da üzerine serin. Onun üzerine de kavrulmuş havucu yayın. Rulo biçiminde katlayın. İkiye kesin. Yağlanmış fırın tepsisine koyun. Üzerine yumurta sarısı sürün. 200 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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