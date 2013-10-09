Üç Renkli Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarinden 1 çorba kaşığı ayırıp, kalanını eritin ve yufkaları tek tek yağlayın. Kalan margarinin yarısında çok ince kıyılmış ıspanak yapraklarını kavurun. Diğer yarısında da rendelenmiş havucu kavurun. Bir yufkanın üzerine ıspanak yapraklarını yayın. Üzerine ikinci yufkayı serin. Onun da üzerine pastırmaları ve dilimlenmiş kaşar peynirlerini koyun. Üçüncü yufkayı da üzerine serin. Onun üzerine de kavrulmuş havucu yayın. Rulo biçiminde katlayın. İkiye kesin. Yağlanmış fırın tepsisine koyun. Üzerine yumurta sarısı sürün. 200 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis yapın.