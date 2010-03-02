Uğur Böcekli Sandviçler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri ortadan ikiye kesin. Zeytin ezmesini bir sıkma torbasına doldurun. Domateslerin üzerine önce ortadan ikiye çizgi daha sonra benekler yaparak uğur böceği şekli verin. 1 adet sandviç ekmeğini ortadan ikiye bölmeden kesin, içine marul yaprağı ve kaşar peyniri koyun. Diğer sandviç ekmeklerini de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine uğur böceklerini yerleştirip, servis yapın.