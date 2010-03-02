Uğur Böcekli Sandviçler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet domates
Yarım su bardağı zeytin ezmesi
4 adet sandviç ekmeği
Marul yaprakları
Dilimlenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Domatesleri ortadan ikiye kesin. Zeytin ezmesini bir sıkma torbasına doldurun. Domateslerin üzerine önce ortadan ikiye çizgi daha sonra benekler yaparak uğur böceği şekli verin. 1 adet sandviç ekmeğini ortadan ikiye bölmeden kesin, içine marul yaprağı ve kaşar peyniri koyun. Diğer sandviç ekmeklerini de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine uğur böceklerini yerleştirip, servis yapın.