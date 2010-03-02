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Uğur Böcekli Sandviçler

Uğur Böcekli Sandviçler
  • 4 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet domates

Yarım su bardağı zeytin ezmesi

4 adet sandviç ekmeği

Marul yaprakları

Dilimlenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Domatesleri ortadan ikiye kesin. Zeytin ezmesini bir sıkma torbasına doldurun. Domateslerin üzerine önce ortadan ikiye çizgi daha sonra benekler yaparak uğur böceği şekli verin. 1 adet sandviç ekmeğini ortadan ikiye bölmeden kesin, içine marul yaprağı ve kaşar peyniri koyun. Diğer sandviç ekmeklerini de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine uğur böceklerini yerleştirip, servis yapın.
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