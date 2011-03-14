Üzümlü ve Cevizli Rulo Poğaça

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YAPILIŞI

Ilık sütümüzün içine 1 paket kuru mayamızı eritelim içine toz şeker koyalım ve karıştıralım. Ve 1 adet yumurta sarısı dışındaki bütün hamur malzemelerini derin bir kapta karıştıralım. Hazırladığınız hamuru ılık veya sıcak bir ortamda iyice kabarana kadar bekletelim. Kabaran hamuru bir defa daha az miktarda yoğuralım ve 3 eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı unlu zeminde merdane ile aşırı ince olmayacak şekilde açıyoruz. Üstüne ceviz ve kuş üzümü karışımını her tarafına gezdiriyoruz. Onun üstüne de pudra şekeri serpiyoruz. Şekerde ölçü vermiyorum çünkü az veya çok şekerli hazırlamak sizin elinizde. Ve hamuru rulo şeklinde sarıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyoruz. Diğer kalan hamurlar içinde aynı işlemi uyguluyoruz. Ve üstlerine ayırdığınız yumurta sarısına 1-2 damla sıvı yağ ekleyerek sürüyoruz. Önceden 180C ayarlı fırında üstleri kızaran kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra isterseniz üzerine yine pudra şekeri serpebilirsiniz.



Afiyet olsun.