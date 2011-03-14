Üzümlü ve Cevizli Rulo Poğaça

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MALZEMELER
1 paket kuru maya
1 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (birinin sarısı dışına sürmek için)
Bir miktar toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İç Malzemesi:
1 su bardağı kadar ceviz ( rondodan geçirilmiş)
1 su bardağı kuş üzümü veya kuru üzüm
1 çay bardağı kadar pudra şekeri
YAPILIŞI
Ilık sütümüzün içine 1 paket kuru mayamızı eritelim içine toz şeker koyalım ve karıştıralım. Ve 1 adet yumurta sarısı dışındaki bütün hamur malzemelerini derin bir kapta karıştıralım. Hazırladığınız hamuru ılık veya sıcak bir ortamda iyice kabarana kadar bekletelim. Kabaran hamuru bir defa daha az miktarda yoğuralım ve 3 eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı unlu zeminde merdane ile aşırı ince olmayacak şekilde açıyoruz. Üstüne ceviz ve kuş üzümü karışımını her tarafına gezdiriyoruz. Onun üstüne de pudra şekeri serpiyoruz. Şekerde ölçü vermiyorum çünkü az veya çok şekerli hazırlamak sizin elinizde. Ve hamuru rulo şeklinde sarıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyoruz. Diğer kalan hamurlar içinde aynı işlemi uyguluyoruz. Ve üstlerine ayırdığınız yumurta sarısına 1-2 damla sıvı yağ ekleyerek sürüyoruz. Önceden 180C ayarlı fırında üstleri kızaran kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra isterseniz üzerine yine pudra şekeri serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI
inanılmaz lezzetli bir poğaça veya çörek de diyebiliriz.