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Valide Sultan Böreği Tarifi

Çay saatlerinde size eşlik edecek valide sultan böreği nasıl yapılır? Damaklarınıza layık valide sultan böreği tarifi...
Valide Sultan Böreği Tarifi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg yufka

4 adet orta boy soğan (piyazlık doğranmış)

10 çorba kaşığı tereyağı

300 gram iri kıyılmış ceviz içi

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

Bir buçuk çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavada tereyağını eritin. Soğanları ilave ederek, ağır ateşte sarartın. Cevizi ekleyerek 5 dakika çevirin ve ateşten alın. Derin bir kap içerisinde süt, yumurta, tuz ve karabiberi iyice çırpın ve fırın tepsisini 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile yağlayın. Tepsiye ilk yufkayı kenarları taşacak şekilde yayın. Sütlü karışımından 1 kepçe alarak, yufkaya dağıtın. Soğanlı malzemeyi de yufkaya yayın. Kalan yufkaları fırın tepsisi büyüklüğünde kesip üst üste dizerken, her katın arasına önce sütlü sonra cevizli malzemeyi yayın. Son yufkayı koymadan önce, tepsinin kenarından taşan kısımları içe doğru kıvırın. Daha sonra son yufkayı koyup, üzerini kalan yarım çorba kaşık sıvı yağ ile yağlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika (üzeri kızarıncaya kadar)
pişirin. Ilınınca, dilediğiniz şekilde dilimleyip servis yapın.
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