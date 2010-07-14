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Varşova Böreği

Varşova Böreği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg bonfile

3-4 adet soğan

250 gram porçini mantarı

4 adet kırmızı biber

4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

Krep hamuru için:

4 su bardağı un

3 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ, tuz

Bulamak için:

Un, yumurta, galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Bonfileyi şeritler halinde doğrayıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Piyazlık doğranmış soğan ilave ederek 10 dakika kavurun. Doğranmış mantar ve kıyılmış kırmızı biberi ilave edip, soteleyin. Tuz, karabiber ekleyip, karıştırın. Suyunu çekene dek pişirin. Soğuyunca peynir ve maydanozu ekleyin. Krep için, tüm malzemeyi çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Kreplere iç harçtan koyup, sarın. Böreği sıra ile un, yumurta ve galeta ununa bulayın ve sıvı yağda kızartın. Demi-glace sos ile servis yapın.
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