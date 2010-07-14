Varşova Böreği

Sofra Tarifi

Bir buçuk kg bonfile 3-4 adet soğan 250 gram porçini mantarı 4 adet kırmızı biber 4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz Tuz, karabiber Krep hamuru için: 4 su bardağı un 3 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ, tuz Bulamak için: Un, yumurta, galeta unu Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Bonfileyi şeritler halinde doğrayıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Piyazlık doğranmış soğan ilave ederek 10 dakika kavurun. Doğranmış mantar ve kıyılmış kırmızı biberi ilave edip, soteleyin. Tuz, karabiber ekleyip, karıştırın. Suyunu çekene dek pişirin. Soğuyunca peynir ve maydanozu ekleyin. Krep için, tüm malzemeyi çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Kreplere iç harçtan koyup, sarın. Böreği sıra ile un, yumurta ve galeta ununa bulayın ve sıvı yağda kızartın. Demi-glace sos ile servis yapın.