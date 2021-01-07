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Sofra Börekler-Çörekler ve Poğaçalar Vertika tarifi

Vertika tarifi

Damaklara layık muhteşem bir lezzet...
Vertika tarifi
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN



2 su bardağı un



Yarım su bardağı ılık su



3 yemek kaşığı (100 g) Bizim Yağ



1 adet yumurta



Yarım tatlı kaşığı tuz



İÇ HARCI İÇİN



150 gram beyaz peynir


YAPILIŞI

Bizim Yağ'ı geniş bir tavada eritin. Unu azar azar ve devamlı karıştırarak tavaya ilave edin. Un önce topaklanacaktır. Kum gibi olana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Üzerine yavaş yavaş ve karıştırarak ılık su ekleyin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında yumurta ve tuzu katıp iyice yoğurun. Hamur çok yumuşarsa biraz un ilave ederek kıvam aldırın. Hamuru ortalama 20 eşit bezeye ayırıp Bizim Yağ sürülmüş fırın tepsisine yerleştirin. Her bir bezenin ortasına baş parmağınız ile bastırarak çukur elde edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp ortalarına birer parça peynir koyup servis yapın.

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