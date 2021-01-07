Vertika tarifi

Bizim Yağ'ı geniş bir tavada eritin. Unu azar azar ve devamlı karıştırarak tavaya ilave edin. Un önce topaklanacaktır. Kum gibi olana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Üzerine yavaş yavaş ve karıştırarak ılık su ekleyin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında yumurta ve tuzu katıp iyice yoğurun. Hamur çok yumuşarsa biraz un ilave ederek kıvam aldırın. Hamuru ortalama 20 eşit bezeye ayırıp Bizim Yağ sürülmüş fırın tepsisine yerleştirin. Her bir bezenin ortasına baş parmağınız ile bastırarak çukur elde edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp ortalarına birer parça peynir koyup servis yapın.