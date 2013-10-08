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Yağlı Peynirli Ekmekçik

Yağlı Peynirli Ekmekçik
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

24 adet

3 su bardağı un

250 gram margarin

250 gram beyaz peynir

1 çay kaşığı karbonat

Yarım limonun suyu

2 adet yumurta

(birinin akı ve sarısı ayrılacak)

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Derin bir kaba unu, margarini, beyaz peyniri, karbonatı, limon suyunu, bir bütün yumurtayı, diğer yumurtanın
akını ve tuzu aktarın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru üstü örtülü olarak yarım saat
dinlendirin. Sonrasında hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parça hamurları tek tek, avuç içinde açarak ikiye katlayın (kesinlikle kenarlarına bastırmayın). Hazırladığınız ekmekçikleri yağlanmış tepsiye birer parmak aralıklarla dizin. Yumurta sarısı ile sıvı yağı bir kapta çırpın ve ekmeklerin üzerine sürün. 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Servis yap.

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