Yağlı Peynirli Ekmekçik

akını ve tuzu aktarın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru üstü örtülü olarak yarım saat

dinlendirin. Sonrasında hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parça hamurları tek tek, avuç içinde açarak ikiye katlayın (kesinlikle kenarlarına bastırmayın). Hazırladığınız ekmekçikleri yağlanmış tepsiye birer parmak aralıklarla dizin. Yumurta sarısı ile sıvı yağı bir kapta çırpın ve ekmeklerin üzerine sürün. 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Servis yap.

Derin bir kaba unu, margarini, beyaz peyniri, karbonatı, limon suyunu, bir bütün yumurtayı, diğer yumurtanın