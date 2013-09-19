Yalancı Su Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Makarnayı haşlayıp, derin bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş beyaz peynir, oda sıcaklığında beklemiş margarin, kıyılmış maydanoz ve dereotu ilave edip, karıştırın. 3 adet yumurtayı çırpıp, 1 çay bardağı sıvıyağ ve 2 su bardağı süt ile karıştırın. Yufkanın birini, yağladığınız tepsiye yayın. Üzerine hazırladığınız yağlı karışımdan sürün. Makarnanın yarısını yufkanın üzerine yayın. Kenardan sarkan yufka ile makarnanın üzerini örtün. Tekrar yağlı karışımdan sürün. Bir kat daha yufka serin. Yağlı karışımın hepsini yufkanın üzerine dökün. Kalan makarnayı yufkaların üzerine yayın. Makarnanın üzeri kapanacak şekilde yufka ile örtün. Bir yumurtayı çırpıp yufkanın üzerine sürün. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.