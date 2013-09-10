DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Yayla Böreği Tarifi

Yayla Böreği Tarifi

Öğle ve akşam yemeklerinizde rahatça yapıp ikram edebileceğiniz yayla böreği nasıl yapılır? Görüntüsüyle iştah açan yayla böreği tarifi...
Yayla Böreği Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

5 adet yufka

250 gram kıyma + kavurmak için çok az sıvı yağ

2 adet soğan

1'er adet domates ve kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle margarini eritip, tek tek yufkalara sürün. Yufkaları üst üste koyun. Yağlanmış bir fırın kabına ya da tepsiye yerleştirin. Soğanları küçük doğrayın. Kıyma ve çok az sıvı yağ ile kavurun. Kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Diğer tarafta domates ve kırmızı biberi küp şeklinde doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Kavrulmuş kıymayı tepsiye serili yufkaların üzerine düzgünce yayıp, sırasıyla maydanoz, kırmızı biber ve domatesleri ekleyin. Yufkanın taşan kenarlarını içe doğru kıvırıp, bir çerçeve görüntüsü verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yufkalar kızarana kadar pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kruvasan Tarifi
Kruvasan Tarifi
Sarıyer Böreği Tarifi
Sarıyer Böreği Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN