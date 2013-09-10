Yayla Böreği Tarifi

Öncelikle margarini eritip, tek tek yufkalara sürün. Yufkaları üst üste koyun. Yağlanmış bir fırın kabına ya da tepsiye yerleştirin. Soğanları küçük doğrayın. Kıyma ve çok az sıvı yağ ile kavurun. Kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Diğer tarafta domates ve kırmızı biberi küp şeklinde doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Kavrulmuş kıymayı tepsiye serili yufkaların üzerine düzgünce yayıp, sırasıyla maydanoz, kırmızı biber ve domatesleri ekleyin. Yufkanın taşan kenarlarını içe doğru kıvırıp, bir çerçeve görüntüsü verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yufkalar kızarana kadar pişirin.