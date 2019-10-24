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Yerfıstıklı peynirli kadayıf böreği tarifi

Yerfıstıklı peynirli kadayıf böreği tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf



125 gram tereyağı



150 gram dil peyniri



1 su bardağı dövülmüş yerfıstığı



Şerbeti için: 2 su bardağı tozşeker



2 su bardağı su, 2 damla limon suyu



Üzeri için: Toz antepfıstığı


YAPILIŞI

Şerbet için tozşeker ve suyu kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan eritilmiş tereyağını tel kadayıfın üzerine gezdirip, elinizle iyice didikleyin ve kadayıfın tereyağını çekmesini sağlayın. Daha sonra yarısını yağlanmış tavaya yerleştirip, üzerine dil peynirini koyun, ardından yerfıstığı serpin. Kalan tel kadayıfı üzerine yayıp, elinizle iyice bastırın ve ocağa oturtun. Tel kadayıf kızarana dek pişirin. Kızarınca ters yüz edip, diğer tarafını da pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Soğuk şerbeti ılık tel kadayıfın üzerine gezdirin. Üzerine toz antepfıstığı serpin. Ilık veya soğuk servis yapın.

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