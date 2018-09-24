Yeşil Mercimekli Lazanya

Mercimekli harç için mercimeği haşlayıp süzün. Zeytinyağını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış biberleri renkleri dönene dek kavurun. Haşlanmış mercimek, sarımsak, rendelenmiş domates, tuz ve karabiber ilave edip 10 dakika pişirin. Harçta hiç su kalmamışsa 1 su bardağı su ekleyin ve kaynadıktan sonra ocaktan alın.Beşamel sos için tereyağını bir tencerede eritip unu ilave edin. Rengi dönene dek karıştırarak kavurun. Topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak süt ilave edin. Kıvam alana dek pişirin. Tuz ve karabiber katıp, karıştırın ve ocaktan alın.Dikdörtgen bir fırın tepsisinin tabanına bir kepçe beşamel sos döküp yayın. Üzerine 1 sıra lazanya yerleştirin ve mercimekli harçtan serpin. Beşamel sos, lazanya ve mercimekli harç sırası ile malzeme bitene dek işleme devam edin. En üste beşamel sos döküp rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri serpin. Fırın kabının üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sürenin sonunda kabın üzerini açıp yeniden fırına verin. Peynir kızarana dek pişirip fırından alın. Dilimleyerek servis yapın.