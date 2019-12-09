Yoğurtlu gözleme tarifi

Harç için: 500 gram süzme yoğurt
Yarım demet dereotu
7-8 dal maydanoz, yeteri kadar tuz
Hamur için:
Dört buçuk su bardağı un
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Bir buçuk çay bardağı su
Yeteri kadar tuz
Kızartmak için:
8 çorba kaşığı sıvıyağ
Harç için yoğurt, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuzu iyice karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına alıp, süt, sıvıyağ, su ve tuz ilave edip yoğurun. Hamuru 4 eşit bezeye ayırın. Oklava yardımıyla her parçayı ayrı ayrı orta kalınlıkta açın. Bir adet yufkanın ortasına yoğurtlu harçtan sürüp, zarf gibi katlayın. 2 çorba kaşığı sıvıyağı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, gözlemeyi önlü arkalı pişirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.