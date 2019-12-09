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Yoğurtlu gözleme tarifi

Diğer bildiğiniz gözlemelere benzemeyen bu gözleme size bildiklerinizi unutturacak! Yoğurtlu gözleme hem pratik hem de leziz, işte sizlere yoğurtlu gözleme tarifi...
Yoğurtlu gözleme tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Harç için: 500 gram süzme yoğurt



Yarım demet dereotu



7-8 dal maydanoz, yeteri kadar tuz



Hamur için:



Dört buçuk su bardağı un



1 çay bardağı süt



Yarım çay bardağı sıvıyağ



Bir buçuk çay bardağı su



Yeteri kadar tuz



Kızartmak için:



8 çorba kaşığı sıvıyağ


YAPILIŞI

Harç için yoğurt, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuzu iyice karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına alıp, süt, sıvıyağ, su ve tuz ilave edip yoğurun. Hamuru 4 eşit bezeye ayırın. Oklava yardımıyla her parçayı ayrı ayrı orta kalınlıkta açın. Bir adet yufkanın ortasına yoğurtlu harçtan sürüp, zarf gibi katlayın. 2 çorba kaşığı sıvıyağı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, gözlemeyi önlü arkalı pişirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.

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