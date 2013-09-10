Yoğurtlu Milföy Böreği Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-5 çorba kaşığı beyaz peynir
4 çorba kaşığı margarin
2 çorba kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
9-10 adet milföy hamuru
Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Ezilmiş beyaz peynir, oda sıcaklığında erimiş 4 çorba kaşığı margarin, 2 çorba kaşığı yoğurt ve yumurtaları bir kapta karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı milföy hamurlarının üzerine pay ederek sürün ve rulo yapın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis yapın.