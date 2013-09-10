DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Yoğurtlu Milföy Böreği Tarifi

Yoğurtlu Milföy Böreği Tarifi

Sofralarınızı renklendirecek yoğurtlu milföy böreği nasıl yapılır? Lezzetli yoğurtlu milföy böreği tarifi...
Yoğurtlu Milföy Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 çorba kaşığı beyaz peynir

4 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

9-10 adet milföy hamuru



Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Ezilmiş beyaz peynir, oda sıcaklığında erimiş 4 çorba kaşığı margarin, 2 çorba kaşığı yoğurt ve yumurtaları bir kapta karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı milföy hamurlarının üzerine pay ederek sürün ve rulo yapın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kruvasan Tarifi
Kruvasan Tarifi
Sarıyer Böreği Tarifi
Sarıyer Böreği Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN