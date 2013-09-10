Yoğurtlu Milföy Böreği Tarifi

Ezilmiş beyaz peynir, oda sıcaklığında erimiş 4 çorba kaşığı margarin, 2 çorba kaşığı yoğurt ve yumurtaları bir kapta karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı milföy hamurlarının üzerine pay ederek sürün ve rulo yapın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Servis yapın.