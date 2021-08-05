Yörük böreği

İç harcı için ıspanak, pırasa ve maydanozu ince doğrayıp az tuzla ovun. Ufalanmış Gaziantep peynirini ilave edip harmanlayın.

Maya ile unu geniş ve derin bir kaba alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça ılık su ilave edip yoğurun. Üzerini hafif nemli bir bezle kapatıp 30-40 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru iki parçaya bölüp büyük boy fırın tepsisi ebadında ve çok ince olmayacak şekilde açın.

Bir kat hamuru tepsiye yayıp üzerine iç malzemeyi yerleştirin. İkinci kat hamur ile üzerini kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis yapın.