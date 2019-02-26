Yumurtalı Kıymalı Börek

Hamur için yumurta, un, süt ve tuzu iyice yoğurup, 30 dakika dinlendirin. Harç için kıymayı sıvıyağda soteleyip, kıyılmış soğanı ekleyin. Birkaç dakika daha soteleyip, sirke, karabiber ve tuz ilave edip ocaktan alın. Hamurdan 8 adet beze koparın. Unlu zemin üzerinde yemek tabağı büyüklüğünde açın Üzerlerine kıymalı harçtan pay edip, rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine yerleştirip üzerine çırpılmış yumurta akı sürün. Domates ve haşhaş tohumu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyin sıcak olarak servis edin.