Yumurtalı Köfteli Pide

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurup, harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Daha sonra kenara alın. Hamur için mayayı ılık suyun içine karıştırıp aktive olması için 5 dakika dinlendirin. Unu mutfak tezgahına alıp tuzla karıştırın ve ortasını havuz şeklinde açın. Zeytinyağı ve yoğurdu ortasına koyun. Elinizle unu azar azar yedirerek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtüp oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin. Hamuru 4 eşit parçaya ayırıp, unlanmış tezgah üzerinde her birini dikdörtgen şekilde açın. Bir adet dikdörtgen hamurun iki ucunu pide şekli vererek kapatıp, içine taze kaşar peyniri serpiştirin. Kalanları da aynı şekilde hazırlayın. Yumurtaları dikkatlice ortalarına yerleştirin. Köfteleri ve kiraz domatesleri koyun. Hamurun kenarlarına zeytinyağı sürüp, haşhaş serpin. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.