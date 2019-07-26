Yumuşacık poğaça nasıl yapılır? İşte en güzel mayalı pofuduk poğaça tarifi

Kolay ve pratik olarak hazırlayabileceğiniz yumuşacık poğaça nasıl yapılır? Genellikle kadınlar evine gelen misafirlerine en güzel tariflerle hazırladığı poğaçaları sunmak ister. Poğaçanızın yumuşacık, mayalı ve pofuduk olması için yoğurt ve kabartma tozunu mutlaka kullanmalısınız. Peki Yumuşak pofuduk poğaça tarifi nasıl yapılır?

YUMUŞAK MAYALI POFUDUK POĞAÇA TARİFİ

1 paket instant kuru maya

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı şeker

6-7 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

POFUDUK POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

İşte adım adım yumuşak poğaça tarifi

Derin bir yoğurma kabına ılık süt ve su ( el yakmayacak sıcaklıkta olacak ) yumurta, sıvı yağ, şeker, tuz, maya alınır ve karıştırılır.

Üzerine yavaş yavaş un ilave edilir güzelce yoğurulur.

Hamurun üzeri örtülür ve yaklaşık 45 dk 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Hamur kabarınca yani iki katına çıktığında hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparılır ve yuvarlanır.

Yağlı kağıt serili tepsiye alınır üzerine yumurta sarısı sürülür, susam atılır.

Tekrar 20 dk dinlenlendirilir.

Daha sonra 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerine temiz bir bez örterek yada streçleyerek 1 saat kadar mayalandırmalısınız.

Hamurunuza şekil verdikten sonra tepside 20 dk kadar dinlendirmelisiniz. Bu şekilde poğaçalarınız daha yumuşak olacaktır.

Aynı zamanda hamurunuzu yumuşak tutmanızda poğaçalarınızın yumuşak olmasını sağlayacaktır.

Çok fazla şekerli olacağını düşünüyorsanız şeker miktarını 2 kaşığa düşürebilirsiniz.

Üzerine yumurta yerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ karışımı, pekmez sıvı yağ karışımı sürebilirsiniz.

Poğaçalarınızın içerisine isteğe bağlı olarak zeytin yada peynir gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.