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Zeytin Böreği Tarifi

Gaziantep'in en sevilen ve en eski tariflerinden zeytin böreği nasıl yapılır? Gaziantep'in lezzetli zeytin böreği tarifi...
Zeytin Böreği Tarifi
  • 25 Adet
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

Yarım kilo un (250 gram

kepekli, 250 gram tam

buğday unu)

1 paket (21 gram) yaş maya

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Aldığı kadar su

İç malzeme için:

2 su bardağı kırma yeşil zeytin

100 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

1 su bardağı kıyılmış ceviz

Yarım çay bardağı nar

pekmezi

1 demet maydanoz

4 dal taze soğan

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

HAMURU için un, maya, tuz ve toz şekeri yoğurma kabına alın. İçine ılık su ilave edip, katı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. İçi için kıymayı bir tavaya alın ve kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kıyılmış soğanı ilave edin ve rengi dönmeye başlayınca zeytini ekleyin. Zeytini yumuşayana kadar sotelerken bir yandan da cevizi katın. 2-3 dakika soteledikten sonra tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Tavayı ocaktan alın ve nar pekmezini katın. Kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Soğuması için bir kenara alın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın. Bir kenarına zeytinli iç harçtan koyun ve diğer tarafını üzerine kapatın. Hamur ve iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Börekleri fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

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