Zeytinli Açma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yoğurma kabına yumurta akı, süt, sıvı yağ, toz maya, toz şeker, tuz ve zeytini koyun. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayıp, fırın tepsisine aralıklarla dizin. Bu şekilde 30 dakika mayalandırın. Daha sonra üzerilerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.