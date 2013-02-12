Zeytinli Açma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı toz maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı doğranmış siyah zeytin
Aldığı kadar un
YAPILIŞI
Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yoğurma kabına yumurta akı, süt, sıvı yağ, toz maya, toz şeker, tuz ve zeytini koyun. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayıp, fırın tepsisine aralıklarla dizin. Bu şekilde 30 dakika mayalandırın. Daha sonra üzerilerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.