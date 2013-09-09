Zeytinli Açma

Öncelikle mayayı, 1 su bardağı ılık süt içinde, 1 çorba kaşığı şeker ilave ederek 15 dakika mayalandırın. 1 paket yağdan 1 çorba kaşığı ayırıp, kalanı ile mayalı süt, kalan toz şeker, yumurta akları, tuz, zeytin ve kalan 1 su bardağı ılık sütü karıştırın. Aldığı kadar un ilave ederek, çok yumuşak bir hamur elde edin. Bu hamuru üstü kapalı olarak 30 dakika mayalandırın. Mayalanan hamurdan cevizden iri parçalar koparıp, elinizle bastırarak 2 parmak eninde yassıtın. Ayırdığınız yağdan hamurların üzerine hafif hafif çentik atar gibi sürün. Hamuru bir ucundan bükerek yuvarlayın. Sonra açma şekli verip, yağlanmış tepsiye ikişer parmak aralıklarla dizin. Mayalanması için 15 dakika daha bekletin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.