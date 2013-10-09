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Zeytinli Açma Tarifi

Evinizde kolayca hazırlanan zeytinli açma tarifi... Pratik zeytinli açma nasıl yapılır?
Zeytinli Açma Tarifi
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı ılık süt

1 paket yaş maya

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

3 çorba kaşığı zeytin ezmesi

Tuz



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Çörek otu


YAPILIŞI

Öncelikle bir su bardağı ılık sütte, yaş mayayı eritin. Daha sonra, zeytin ezmesi hariç diğer malzemelerle mayayı karıştırın. Hafif sulu bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtüp, hamuru 1 saate yakın dinlendirin. Daha sonra, hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde açın. Üzerine zeytin ezmesi sürün. Rulo biçiminde katlayın. Kıvırıp, simit şekli verin. Hazırladığınız açmaları, hafif yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. 200 derece fırından üzerleri kızarana kadar pişirin. Arzuya göre sıcakken ya da biraz beklettikten sonra servis yapın.
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