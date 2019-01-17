Zeytinli ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu eleyip geniş bir kaba alın. Üzerine maya, tozşeker ve tuz ilave edip karıştırın. Azar azar su ekleyerek hamuru yoğurun. Zeytinleri ve kekiği ilave edin. Hamurun üzerini kapatıp 10-15 dakika sıcak bir yerde mayalandırın. Daha sonra yeniden yoğurup 8 parçaya ayırın. Her parçaya ekmek formu verip pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerini bıçakla çizip çörekotu serpin. Tepsinin üzerine bir bez örtüp bu şekilde 10 dakika daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra kurumaması için üzerine nemli bir bez örtün. Dilimleyerek servis yapın.