Zeytinli Poğaça

siyah ve yeşil zeytini harmanlayın. 2 Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz daha büyük parçalar koparın. Yuvarlak olacak şekilde avucunuzda açın. Ortasına zeytinli harçtan koyup kapatın. Ekli kısmı

alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve harç bitene

dek işleme devam edin. 3 Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın. Bir fırın yardımıyla poğaçaların üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.

Yoğurt, yumurta ve tereyağını bir kaba alıp çırpın. Üzerine kabartma tozu ve tuz ilave edin. Azar azar un ekleyerek yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Kıyılmış