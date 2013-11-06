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Zeytinli Poğaça

Zeytinli Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

125 gram eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Tuz

İç malzeme için:

Yarım su bardağı kıyılmış siyah zeytin

Yarım su bardağı kıyılmış biberli yeşil zeytin

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Susam

çörek otu

YAPILIŞI

Yoğurt, yumurta ve tereyağını bir kaba alıp çırpın. Üzerine kabartma tozu ve tuz ilave edin. Azar azar un ekleyerek yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Kıyılmış
siyah ve yeşil zeytini harmanlayın. 2 Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz daha büyük parçalar koparın. Yuvarlak olacak şekilde avucunuzda açın. Ortasına zeytinli harçtan koyup kapatın. Ekli kısmı
alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve harç bitene
dek işleme devam edin. 3 Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın. Bir fırın yardımıyla poğaçaların üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.

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