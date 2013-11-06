Zeytinli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
125 gram eritilmiş tereyağı
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Tuz
İç malzeme için:
Yarım su bardağı kıyılmış siyah zeytin
Yarım su bardağı kıyılmış biberli yeşil zeytin
Üzeri için:
1 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı sıvı yağ
Susam
çörek otu
YAPILIŞI
Yoğurt, yumurta ve tereyağını bir kaba alıp çırpın. Üzerine kabartma tozu ve tuz ilave edin. Azar azar un ekleyerek yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Kıyılmış
siyah ve yeşil zeytini harmanlayın. 2 Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz daha büyük parçalar koparın. Yuvarlak olacak şekilde avucunuzda açın. Ortasına zeytinli harçtan koyup kapatın. Ekli kısmı
alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve harç bitene
dek işleme devam edin. 3 Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın. Bir fırın yardımıyla poğaçaların üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.