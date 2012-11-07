Zeytinli Ve Patatesli Puflar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyun. Yarım su bardağı sütle ezip, üzerine karabiber ekleyin. Diğer taraftan unu geniş bir kaba alıp, kabartma tozuyla karıştırın ve ortasını havuz şeklinde açın. Sütlü patatesli karışım, tereyağı ve kıyılmış biberiye ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Daha sonra kıyılmış zeytin ve suyu da karışıma ilave edin. Hamuru hafifçe un serpilmiş düz zeminde toparlanıncaya kadar yoğurun. Daha sonra 2 cm kalınlığında açın. Bir çay bardağının ağzı ile hamurdan yuvarlaklar kesip, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine bir fırça yardımı ile kalan sütten sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.