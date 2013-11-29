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Acı Biberli Çikolata

Acı Biberli Çikolata
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram beyaz çikolata

2 çay kaşığı acı pul biber

1 çay kaşığı deniz tuzu ya da Himalaya tuzu

40 gram bitter çikolata,

file badem

YAPILIŞI

Beyaz çikolatanın 100 gramını benmari usulü eritin ve çikolatayı benmarinden alın. İçine pul biber, tuz ve kalan 50 gram çikolatayı ekleyip, çikolata eriyene kadar karıştırın. Karışımı küçük silikon kalıpların 2/3'ünü dolduracak şekilde paylaştırın. Üzerlerine eritilmiş bitter çikolatayı yayın ve en üste file badem serpiştirin. Sertleşmesi için buzdolabında en az 2 saat bekletip kalıptan çıkarın ve servis yapın.
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