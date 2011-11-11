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Acı Çikolatalı Mus

Acı Çikolatalı Mus
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı

6 adet yumurta

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı tereyağı ile birlikte, benmari usulü veya çok hafif ateş üstünde karıştırarak eritin. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını, eritilmiş çikolata ve tereyağı ile büyük bir kapta çırparak karıştırın. Yumurta aklarını derin cam bir kaseye alıp, bir tutam tuz ekleyerek iyice kabarana kadar çırpın. Kabarmış yumurta aklarını, büyük kapta bulunan karışıma yavaş yavaş ilave edip, yedirerek karıştırın. Karışımı aynı kapta veya küçük kaselere bölerek en az 2 saat buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkarır çıkarmaz, soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tarifte çikolatanın kendi şekeri, tat olarak yeterli. Ancak “tatlı severim” diyenler yumurta aklarını çırparken içine biraz tozşeker katabilir.
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