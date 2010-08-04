Acı Biberli Çikolatalı Muhallebi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta sarısı, toz şeker, süt ve unu bir tencereye alın. İyice karıştırıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak

muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağı, vanilya ve rendelenmiş çikolatayı ilave edip karıştırın. Muhallebi ılındıktan sonra pul biber ve karabiberi de ekleyin. Daha sonra sıkma torbası yardımı ile kaselere boşaltın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.