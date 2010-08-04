Acı Biberli Çikolatalı Muhallebi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurtanın sarısı
4 çorba kaşığı toz şeker
3 su bardağı süt
4 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
120 gram paket bitter çikolata
1 tatlı kaşığı acı pul biber
1 tutam karabiber
2-3 dal nane
YAPILIŞI
Yumurta sarısı, toz şeker, süt ve unu bir tencereye alın. İyice karıştırıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak
muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağı, vanilya ve rendelenmiş çikolatayı ilave edip karıştırın. Muhallebi ılındıktan sonra pul biber ve karabiberi de ekleyin. Daha sonra sıkma torbası yardımı ile kaselere boşaltın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Muhallebi koyacağınız kaselerin dibine kek parçaları da yerleştirebilirsiniz.