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Acı Biberli Çikolatalı Muhallebi

Acı Biberli Çikolatalı Muhallebi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurtanın sarısı

4 çorba kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

4 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

120 gram paket bitter çikolata

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tutam karabiber

2-3 dal nane

YAPILIŞI

Yumurta sarısı, toz şeker, süt ve unu bir tencereye alın. İyice karıştırıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak
muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağı, vanilya ve rendelenmiş çikolatayı ilave edip karıştırın. Muhallebi ılındıktan sonra pul biber ve karabiberi de ekleyin. Daha sonra sıkma torbası yardımı ile kaselere boşaltın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Muhallebi koyacağınız kaselerin dibine kek parçaları da yerleştirebilirsiniz.
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