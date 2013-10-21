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Acıbademli Beyaz Çikolata Tatlısı Tarifi

İsminin uzunluğuna ve malzemelerin karışıklığına bakmayın. Acıbademli beyaz çikolata tatlısı nasıl yapılır öğrenmelisiniz. İki malzemenin harmanlanmasıyla oluşan acıbademli beyaz çikolata tatlısı tarifi...
Acıbademli Beyaz Çikolata Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata

1 çay bardağından bir parmak eksik krema

150 gram margarin

90 gram acıbadem (2 adet büyük boy)

1 çay bardağı kiraz şekerlemesi

1 su bardağı file badem

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

YAPILIŞI

Ocağa oturttuğunuz kaynar su dolu bir tencerenin içine, ısıya dayanıklı başka bir kap yerleştirin. Bu kabın da içine, suya değmeyecek şekilde, çikolata, krema ve margarin koyup, ısıtarak eritin. Kabı ateşten alın ve içine iri kıyılmış acıbadem, kiraz şekerlemesi, file badem ve hindistan cevizi ilave edip, karıştırın. Hazırladığınız karışımı 20x20 cm ebadında yağlı kağıt serilmiş kaba boşaltın. Donması için kabı buzdolabında 2-3 saat bekletin. Sıcak suya batırılmış bıçakla dilimleyerek servis yapın.
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