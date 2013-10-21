Acıbademli Beyaz Çikolata Tatlısı Tarifi

Ocağa oturttuğunuz kaynar su dolu bir tencerenin içine, ısıya dayanıklı başka bir kap yerleştirin. Bu kabın da içine, suya değmeyecek şekilde, çikolata, krema ve margarin koyup, ısıtarak eritin. Kabı ateşten alın ve içine iri kıyılmış acıbadem, kiraz şekerlemesi, file badem ve hindistan cevizi ilave edip, karıştırın. Hazırladığınız karışımı 20x20 cm ebadında yağlı kağıt serilmiş kaba boşaltın. Donması için kabı buzdolabında 2-3 saat bekletin. Sıcak suya batırılmış bıçakla dilimleyerek servis yapın.