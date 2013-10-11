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Acıbademli Kayısı Tatlısı Tarifi

İsminin karışıklığına bakmayın. Acıbademli kayısı tatlısı nasıl yapılır öğrenmelisiniz. İki malzemenin harmanlanmasıyla oluşan acıbademli kayısı tatlısı tarifi...
Acıbademli Kayısı Tatlısı Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet kayısı

Yarım su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

300 gram acıbadem kurabiyesi

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı buğday nişastası

YAPILIŞI

Krem şantiyi soğuk sütle kıvam alıncaya kadar çırpın. İçine acıbadem kurabiyelerini ufalayıp karıştırın. Cam kalıbı ıslatıp hazırladığınız karışımı dökün. Buzdolabında 1 saat bekletin. Kayısıları, toz şeker ve su ile komposto gibi pişirin. Kayısıları kompostonun içinden çıkarın. 1 su bardağı komposto suyu, su ve nişastayı kısık ateşte koyu kıvam alıncaya kadar pişirin. Bu sos soğuduktan sonra tarçını ilave edip karıştırın. Kompostodan çıkarttığınız kayısıları, kalıptaki acıbademli karışımın üzerine dizip sosu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.
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