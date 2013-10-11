Acıbademli Kayısı Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi soğuk sütle kıvam alıncaya kadar çırpın. İçine acıbadem kurabiyelerini ufalayıp karıştırın. Cam kalıbı ıslatıp hazırladığınız karışımı dökün. Buzdolabında 1 saat bekletin. Kayısıları, toz şeker ve su ile komposto gibi pişirin. Kayısıları kompostonun içinden çıkarın. 1 su bardağı komposto suyu, su ve nişastayı kısık ateşte koyu kıvam alıncaya kadar pişirin. Bu sos soğuduktan sonra tarçını ilave edip karıştırın. Kompostodan çıkarttığınız kayısıları, kalıptaki acıbademli karışımın üzerine dizip sosu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.