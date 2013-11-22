Acıbademli Kremalı Tatlı

kalmayacak şekilde çırpıcı ile iyice çırpın. Toz şeker ve kremayı ilave edip, sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Göz göz olmaya başlayınca tencereyi ocaktan kaldırın. 2 Vanilya ile sudan çıkarıp, elinizle sıktığınız jelatini ekleyin. Mikserle iyice çırptıktan sonra küçük silikon muffin kalıplarına birer parmak olacak şekilde kremayı paylaştırın. 3 Diğer taraftan acı badem kurabiyesi ve bademi robottan

geçirip, bir kaba alın. İçine 2 çorba kaşığı kremayı katın ve yoğurduktan sonra sulu köfte büyüklüğünde

yuvarlak toplar hazırlayın. Bu topları muffin kalıplarının içindeki karışımın ortasına koyun. 4 Kalan krema karışımını kaplara paylaştırın. Donması için buzdolabında 1 gece bekletin. Üzerine küp şeklinde doğranmış şeftali koyup servis yapın.

1 krema için jelatinleri soğuk suyun içinde 15 dakika bekletin. Süt ve yumurtayı derin bir kapta pütür