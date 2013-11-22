Acıbademli Kremalı Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
160 gram acı badem kurabiyesi
1 kahve fincanı badem
2 çorba kaşığı krema
Krema için:
3 adet yaprak jelatin
1 su bardağı soğuk su
750 ml süt
4 adet yumurta
1 kahve fincanı toz şeker
1 kutu (200 ml) krema
1 paket vanilya
Üzeri için:
Şeftali
YAPILIŞI
1 krema için jelatinleri soğuk suyun içinde 15 dakika bekletin. Süt ve yumurtayı derin bir kapta pütür
kalmayacak şekilde çırpıcı ile iyice çırpın. Toz şeker ve kremayı ilave edip, sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Göz göz olmaya başlayınca tencereyi ocaktan kaldırın. 2 Vanilya ile sudan çıkarıp, elinizle sıktığınız jelatini ekleyin. Mikserle iyice çırptıktan sonra küçük silikon muffin kalıplarına birer parmak olacak şekilde kremayı paylaştırın. 3 Diğer taraftan acı badem kurabiyesi ve bademi robottan
geçirip, bir kaba alın. İçine 2 çorba kaşığı kremayı katın ve yoğurduktan sonra sulu köfte büyüklüğünde
yuvarlak toplar hazırlayın. Bu topları muffin kalıplarının içindeki karışımın ortasına koyun. 4 Kalan krema karışımını kaplara paylaştırın. Donması için buzdolabında 1 gece bekletin. Üzerine küp şeklinde doğranmış şeftali koyup servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz tatlıyı servis tabağına çıkarıp, dilediğiniz meyve ile servis yapabilirsiniz.