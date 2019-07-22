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Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi

İsterseniz şeftali ile isterseniz diğer mevsim meyveleriyle süsleyebileceğiniz, hafifliğiyle sizi serinletecek acıbademli kremalı tatlı tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
  • 12 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

160 gram acıbadem​ kurabiyesi



1 kahve fincanı badem



2 çorba kaşığı krema





Krema için:



3 adet yaprak jelatin



1 su bardağı soğuk su



750 ml süt



4 adet yumurta



1 kahve fincanı tozşeker



1 kutu (200 ml) krema



1 paket vanilya





Üzeri için: Şeftali


YAPILIŞI

Krema için jelatinleri soğuk suyun içinde 15 dakika bekletin. Süt ve yumurtayı derin bir kapta pütür kalmayacak şekilde çırpıcı ile iyice çırpın. Tozşeker ve kremayı ilave edip, sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Göz göz olmaya başlayınca tencereyi ocaktan kaldırın. Vanilya ile sudan çıkarıp, elinizle sıktığınız jelatini ekleyin. Mikserle iyice çırptıktan sonra küçük silikon muffin kalıplarına birer parmak olacak şekilde kremayı paylaştırın. Diğer taraftan acıbadem kurabiyesi ve bademi robottangeçirip, bir kaba alın.İçine 2 çorba kaşığı kremayı katın ve yoğurduktan sonra sulu köfte büyüklüğünde yuvarlak toplar hazırlayın. Bu topları muffin kalıplarının içindeki karışımın ortasına koyun. Kalan krema karışımını kaplara paylaştırın. Donması için buzdolabında 1 gece bekletin. Üzerine küp şeklinde doğranmış şeftali koyup servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Dilerseniz tatlıyı servis tabağına çıkarıp, dilediğiniz meyve ile servis yapabilirsiniz.
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