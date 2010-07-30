Açma Kayısı Kavurması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısı ve dutları iyice yıkayın. Üzerinden sıcak su geçirip siyah suyunu akıtın. Süzülmüş meyveleri bir tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı suyu gezdirip kaynatın. Kaynayınca tereyağını ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencerenin kapağı kapalı şekilde bekletip soğumasını sağlayın. Servis tabağına alıp kaymak ve cevizle servis yapın