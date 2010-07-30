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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Açma Kayısı Kavurması

Açma Kayısı Kavurması

Açma Kayısı Kavurması
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kuru kayısı

100 gram kuru dut

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı su

Üzerine: Kaymak, ceviz

YAPILIŞI

Kayısı ve dutları iyice yıkayın. Üzerinden sıcak su geçirip siyah suyunu akıtın. Süzülmüş meyveleri bir tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı suyu gezdirip kaynatın. Kaynayınca tereyağını ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencerenin kapağı kapalı şekilde bekletip soğumasını sağlayın. Servis tabağına alıp kaymak ve cevizle servis yapın

PÜF NOKTASI

Kullanılacak kuru kayısının açma kayısı denilen, ikiye bölünüp kurutulan kayısı olması gerekiyor.
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