Açma Kayısı Kavurması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kuru kayısı
100 gram kuru dut
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı su
Üzerine: Kaymak, ceviz
YAPILIŞI
Kayısı ve dutları iyice yıkayın. Üzerinden sıcak su geçirip siyah suyunu akıtın. Süzülmüş meyveleri bir tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı suyu gezdirip kaynatın. Kaynayınca tereyağını ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencerenin kapağı kapalı şekilde bekletip soğumasını sağlayın. Servis tabağına alıp kaymak ve cevizle servis yapın
PÜF NOKTASI
Kullanılacak kuru kayısının açma kayısı denilen, ikiye bölünüp kurutulan
kayısı olması gerekiyor.