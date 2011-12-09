Ahududulu Tartölet

Sofra Tarifi

Yarım paket pötibör bisküvi 4 çorba kaşığı tereyağı Krema için: 1 su bardağı süt 1 adet yumurta Yarım su bardağı un Yarım su bardağı toz şeker Dört buçuk çorba kaşığı margarin Yarım çay kaşığı vanilya Süslemek için: Ahududu

YAPILIŞI

Bisküvileri mutfak robotunda un haline getirin. 4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı ile karıştırıp, özlü bir hamur haline getirin. Hamuru eşit parçalara ayırıp, tartölet kalıplarına 1 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Kenarlarını düzleyin. Çatalla birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10- 12 dakika pişirin (hafifçe pembeleşene dek). Krema için sütü, yumurtayı, unu ve toz şekeri bir tencerede iyice karıştırın. Orta ısılı ateşte koyulaşana dek pişirin. Koyulaştıktan sonra tencereyi ateşin üzerinden indirip, margarin ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Soğuduktan sonra krema torbasına doldurun. Tartöletlerin üzerine sıkın. Ahududuyla süsleyip, servis yapın.