Albane Turtası (Fransız Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarılarını aldığınız kaba toz şeker ve vanilyayı aktarıp, 5 dakika çırpın. Unu ekleyin ve karıştırın. Yumurta aklarını ise bir tutam tuzla birlikte kar gibi olana dek çırpın. Daha sonra yumurta sarılarının içine katın ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Eritilmiş ve soğutulmuş margarini ekleyip iyice karıştırın. İçi yağlanmış ve yağlı kağıtla kaplanmış orta büyüklükte yuvarlak bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Krema için yumurta sarılarını bir tencerede toz şeker ve vanilya ile birlikte iyice çırpın. Unu ilave edin ve karıştırın. Kaynar sütü ekleyin ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. Sütlü karışımın olduğu tencereyi ocağın üstüne alın ve harlı ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Kremayı soğuması için bir tepsiye boşaltın. Oda sıcaklığındaki margarini iyice çırparak, yumuşatın. Kremadan 1 çorba kaşığı alarak margarinin içine katıp, iyice yedirin. Tüm kremayı margarine katıp, malzemeler özleşene kadar karıştırın. Karışıma pudra şekerini ilave edin ve bir kenara alın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kesin. Birinci katın üzerine bir fırça yardımıyla kanyak sürün ve kremanın yarısını yayın. Dövülmüş bonbon şekeri serpiştirin. Diğer pandispanya katının iç kısmına da kanyak sürüp, kremalı katın üzerine kapatın. Kalan krema ile üzerini ve kenarlarını kaplayın. Dövülmüş bonbon şekeri ile süsleyip servis yapın.