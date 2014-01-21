Ananas Kızartma

Ananası temizleyip yuvarlak dilimleyin. Çukur bir kabın içinde yumurtaları çırpın. Un, toz şeker, süt ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ananas dilimlerini bu karışıma iyice bulayın. Sıvıyağı iyice kızdırıp ananas dilimlerinin her iki tarafını kızartın. Krema veya dondurma ile servis yapın.