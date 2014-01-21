Ananas Kızartma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet ananas
2 adet yumurta
Yarım su bardağı tozşeker
Yarım su bardağı süt
50 gram tereyağı
Bir buçuk su bardağı un
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Ananası temizleyip yuvarlak dilimleyin. Çukur bir kabın içinde yumurtaları çırpın. Un, toz şeker, süt ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ananas dilimlerini bu karışıma iyice bulayın. Sıvıyağı iyice kızdırıp ananas dilimlerinin her iki tarafını kızartın. Krema veya dondurma ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Ananasları bulayacağınız karışım oldukça koyu kıvamlı olmalıdır.