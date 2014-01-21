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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananas Kızartma

Ananas Kızartma

Ananas Kızartma
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ananas

2 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı süt

50 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı un

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ananası temizleyip yuvarlak dilimleyin. Çukur bir kabın içinde yumurtaları çırpın. Un, toz şeker, süt ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ananas dilimlerini bu karışıma iyice bulayın. Sıvıyağı iyice kızdırıp ananas dilimlerinin her iki tarafını kızartın. Krema veya dondurma ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ananasları bulayacağınız karışım oldukça koyu kıvamlı olmalıdır.
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