Ananas Kızartması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ananas hayatımıza girdiğinden beri bir çorbası kaldı denemediğim ama eminim onu da deneyen olmuştur. Ben bu meyveyi tatlı olarak servis etmeyi seviyorum. Tereyağı ve şekeri tavaya koyun. Orta ateşte karıştırarak karamel yapın, içine tel şehriye ve fındık ekleyin. Konserve ananasların suyundan 1 çay bardağı kadar tavaya ilave edip, ananasları koyun ve pişirin. Burada önemli olan hiçbir malzemenin yanmamasıdır. Bunun için ananasları çevirerek pişirin. Toplam 15 dakikada tüm tatlılar pişmelidir. Servis tabağına meyveleri koyun ve üzerine tavadaki şerbeti dökün. Süslemek için en fazla krem şanti ya da kaymaklı dondurma kullanın. Bu son servisi yaptığınızda masanın havasının değişeceğine bahse girebilirim.